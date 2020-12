El limón de Europa, fuente de Vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, es fruto del esfuerzo y el trabajo de un sector que funciona con la precisión de un reloj suizo, con el 50% de empleo femenino y que durante los últimos años ha experimentado un relevo generacional ya que la media de edad de los directivos de las cooperativas, empresas productoras, exportadores y la industria se encuentra por debajo de los 45 años, tal y como está divulgando la campaña Welcome to the Lemon Age.