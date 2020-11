El limón de Europa es fresco, moderno, saludable y sostenible. Fuente de Vitamina C , se ha convertido en un fijo en la cesta de la compra de los consumidores cada vez más interesados por la salud. Tiene un sabor único y un punto ácido que lo convierten en uno de los ingredientes estrella de la Dieta Mediterránea gracias a su versatilidad . Un cítrico multidisciplinar del que se aprovecha todo: del zumo a la cáscara pasando por las hojas del limonero.

Para José Álvarez, chef Estrella Michelín del Restaurante La Costa en El Ejido (Almería), el limón es fundamental en su cocina: "Utilizamos el limón para subir la acidez en los platos. Es un alimento que se utiliza para todo. Por ejemplo, me gusta mucho en platos frío como en un caldo de verdura, que lo ligamos con mayonesa y le metemos limón, en lugar de vinagre. Es alucinante".

"El limón en mi cocina aporta potencia y frescor. El zumo de limón bien utilizado en aderezos es un gran potenciador del sabor por ser un ácido. Sobre todo, cuando están verdes, me encanta perfumar los platos y postres con un poco de ralladura fina de limón", afirma López, buen conocedor de este cítrico. En el menú de su carta no falta el tradicional paparajote, una elaboración donde se aprovecha hasta la hoja del limonero.

La iniciativa europea Welcome to the Lemon Age está devolviendo el protagonismo al limón europeo, producto 100% local que pasa del árbol a la frutería en 24 horas. Un alimento que destaca por su calidad, sostenibilidad y frescura. Unas cualidades ideales para convertir un cóctel o un granizado en un momento único.