Un manual para el correcto tratamiento del limón

Tal y como está visibilizando la campaña Welcome to the Lemon Age, todo este engranaje confluye en el modelo europeo de producción, el más exigente a nivel global que garantiza la seguridad alimentaria y la trazabilidad de los limones en su camino del limonero a la casa de cada hogar de Europa y que cuenta con la garantía para fabricantes y minoristas del sello IFS Food que avala la calidad, transparencia y reducción de costes y tiempos. Además, también disponen de un producto de calidad tal y como acredita la certificación BRC, uno de los estándares de seguridad más prestigiosos a nivel mundial.