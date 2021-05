Jxta Martín pone en pie a Danna Paola y al público con su versión de 'Tattoo': "Se ve que me hace falta fiesta"

Para Jxta Martín su voz no vale solo 2.000 o 3.000 euros, vale mucho más, el cantante se ha atrevido a decir el precio, "le daría de 20.000 a 30.000 euros", ha asegurado. Ha sido sonar la música y Danna Paola se ha venido arriba, e Isabel Pantoja ha apostado sus primeros 3.00 euros. "¡Cómo me hace falta la fiesta!", ha exclamado Danna Paola, "has elegido una de mis canciones favoritas", ha añadido.