Andriu arriesga con el reguetón en su actuación: buscaba el 'follow' de Danna Paola

“Entre los niños soy bastante conocida me piden fotos y firmas, enamorados les tengo”, ha explicado, y es que es una auténtica influencer. En ‘Top Star’ ha decidido apostar para su actuación por el reguetón, “voy a cantar un género muy del momento, dije lo voy a hacer y lo voy a hacer”, ha asegurado Andriu. Y así lo ha hecho. Isabel Pantoja ha sido la única mentora que ha apostado por ella, en concreto, 5.000 euros, “tienes una voz preciosa per me gustaría que te movieras más”, le ha dicho, "tienes que tener ese ritmo en el cuerpo”, ha añadido en su crítica constructiva.