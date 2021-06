Marcos Llorente hace un llamamiento a la afición: "Les digo que confíen en nosotros"

Marcos Llorente ha repasado con Deportes Cuatro la actualidad de la Selección Español a. El futbolista de 'La Roja' ha hablado de la afición y también de que no cabe otra posibilidad que no sea ganar. España se juega todo ante Eslovaquia y el jugador del Atlético de Madrid lo sabe bien.

"Con ganas de que llegue el partido. Con las ideas muy claras. No sabemos si va a haber cambios, mañana trabajaremos en alguna cosa. De los cambios o no, no tenemos ni idea. El cuerpo técnico decidirá quién juega y quién no", afirma Llorente.