Unzué sigue confiando y defendiendo a Luis Enrique: "Seguro que Luis ya está pensando cómo mejorar después de estos dos partidos"

"Hablo con Luis a través de mensajes, llamadas no porque está centrado en la Euro. Él es muy positivo y no necesita actuar para transmitir eso y le llega al jugador. Él engancha al jugador", decía el ex entrenador. "Luis está acostumbrado a estas situaciones. Las críticas no le van a condicionar no le van a desviar del trayecto que tiene marcado".