Lucía Sánchez se sincera como nunca: "Solo me he enamorado una vez"

‘Un amor para Lucía’ ya ha dado el pistoletazo de salida en Mitele PLUS y la que fue participante de ‘La isla de las tentaciones’ está más que dispuesta a encontrar a esa persona especial con la que compartir su día a día.

Sin embargo, antes de encarar el futuro con ilusión, Lucía Sánchez ha empezado el programa recordando su pasado y a los hombres que pasaron por su vida. En concreto, se ha sincerado sobre lo que ocurrió con Álvaro Boix y el motivo de su ruptura.

Antes de tener 30 citas con 30 solteros en el espacio presentado por Cristina Porta, la joven se ha sincerado: “He tenido muy mala suerte en el amor porque siempre me empeño en coger personas que no son para una relación y me creo que puedo cambiar el mundo”, decía.

“Álvaro Boix me pintó que estaba enamoradísimo, me decía que se iba a venir a vivir a Cádiz, vino cinco días y me llegó un mensaje con pruebas de unas conversaciones con una chica. Le dije que se acostara y que se fuera al día siguiente a primera hora”, declaraba la de gaditana.

Para ella fue un duro golpe. Pero, pese a que estuvo ilusionada con el ex de Rosario Matew, solo ha habido una persona que ha marcado su vida y que, en su momento, dejó huella en su corazón: “Solo me he enamorado una vez y fue del padre de mi hija”, aseguraba.

“Yo era feliz cuando Isaac era feliz y con Manuel no me pasaba. Disfrutaba al verlo viendo el fútbol. En esos momentos me daba cuenta de que estaba enamorada”, afirmaba la mujer que ahora buscará el amor en Mitele PLUS.