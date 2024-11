Lucía Sánchez ha tenido una cita no muy buena con José, su pretendiente bombero

Lucía Sánchez se sincera con Cristina Porta sobre lo que no le ha gustado de José

Lucía Sánchez lleva unos días bastante moviditos en ‘Un amor para Lucía’, el nuevo programa de Mitele PLUS en el que está buscado a su pareja ideal. Ella tiene muy claro cuáles son las cualidades que busca en un chico y, también, sabe lo que no le llena.

Hace unos días, dejó claro que Tony es uno de sus favoritos y que con él existe bastante “atracción sexual”, algo que al parecer no le ocurrió con otro pretendiente del programa de Cristina Porta, con el que no sintió nada de química.

Lucía Sánchez no siente feeling con José

Tras una de sus citas más incómodas en ‘Un amor para Lucía’, la protagonista del programa de Mitele PLUS se ha sincerado y ha explicado qué ocurrió en su encuentro con José, su pretendiente bombero.

“Al verlo de lejos, vi que tenía un cuerpazo, era alto, me gustaba. Pero al empezar a hablar vi que no había chispa y que no me gustaba tanto. Es verdad que era simpático, pero no se hace el amor de simpatía”, le explicaba a la presentadora.

Tal y como hemos podido ver en el espacio de la plataforma de vídeos de Mediaset España, Tony irrumpió en la cita de Lucía y el bombero, algo que ella agradeció: “Me vino superbién que lo hiciera”, apuntaba.

Cristina Porta no está muy segura de que la ex de Manuel González se hubiera esforzado demasiado en conocer a José y ella se justificaba: “Me puse a prueba y no sentí chispa, nervios ni nada”, declaraba.

“Quería tenerlo cerca para ver si me ponía nerviosa, pero empecé a vacilarle y si yo le vacilo es que no me ha gustado (..) Le faltaba ese sentido del humor que me descoloca”, añadía en su charla con la conductora del espacio.