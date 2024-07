Descubrimos los secretos de Hilal Antinbilek, la nueva reina de las telenovelas turcas

Con tan solo cuatro grandes producciones en su carrera como actriz de telenovela y algún pequeño papel en el mundo del cine, la actriz Hilal Antinbilek se ha convertido en una de las actrices más deseadas del momento. Fiel a su look, apasionada de los animales y de los deportes de riesgo, la protagonista de la nueva telenovela turca de Telecinco , triunfa con todo lo que hace.

De origen kosovar, la guapísima actriz de ojos verdes de 33 años nació en Esmirna el 11 de febrero de 1991 . Se matriculó en Dirección y Administración de empresas en la universidad, pero muy pronto comenzó su carrera como actriz y modelo. Aunque cuando era adolescente no contaba con la belleza que ha conseguido tras varios retoques estéticos, ya llamó la atención de los fotógrafos y comenzó a hacer sus pinitos como modelo de fotografía .

No tardó en marcharse a Estambul para estudiar interpretación. Sus primeros pinitos en televisión fueron en 2011 en la serie ‘Derin Sular’. Tan solo dos años después se convirtió en Özlem en ‘Rosa negra’ y comenzó a ser una cara conocida en el país. Tres años después, dio vida a Nil en la serie Hayatimin Açki y dio el salto a la fama convirtiéndose en al protagonista de la serie de éxito mundial ‘Tierra amarga’ .

En el tema personal, Hilal es una mujer extremadamente reservada y se conoce muy poco de su vida sentimental. Se la ha relacionado con dos actores con los que ha compartido rodaje, pero no hay mayor información.

Hilal no esconde la gran admiración y cariño que siente por su padre, a quién le ha dedicado bonitos mensajes en sus redes sociales en múltiples ocasiones. Todavía no es madre, pero no oculta su deseo por formar una familia.