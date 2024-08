Mesut se reencuentra con Selo y mantiene una tensa conversación con Sebnem: "Mató a un buen amigo mío"

Es algo grave y el policía sale afuera del restaurante para hablar con la propia Sebnem. "¿Quién es usted?", le pregunta Mesut a la protagonista de 'Una vida perfecta'. "¿Por qué me vuelve a preguntar eso? No entiendo", responde Sebnem. "Selo, ¿no le suena de algo? Es el líder de una banda criminal y es mi archienemigo" , señala el policía, dispuesto a contarle por qué está preocupado.

No obstante, Sebnem se hacía la loca: "Lo siento mucho, pero es que no lo conozco...". Mesut entonces le preguntaba por qué le había llamado, puesto que Sebnem le invitaba a que fuera a los aledaños del restaurante para que no hablara mucho con esos tipos y la dejase en paz, al ver que el policía se podía percatar de algo. De hecho, Sebnem le pedía que si tan peligrosos eran esos tipos, no les dejase entrar la próxima vez en el restaurante.