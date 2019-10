El primer "sinvergüenza" de Adara fue para Miguel Vilas en 'GH 17': "Mala persona"

Como si de un miura se tratara, la ahora concursante de ‘GH VIP’ se fue embalada al jardín para reprochar a Miguel la actitud, extremadamente cariñosa, que había tenido con su novio. No se anduvo con ‘chiquitas’ y, con una coreografía de aspavientos de lo más colérica, pronunció una frase que hizo historia de la televisión: “Eres un sinvergüenza de los pies a la cabeza, mala persona. Me has estado volviendo loca. Todos los días pensando que no te gustaba. Me has hecho llorar mucho y ahora le dices que te gusta. ¡Sinvergüenza!”, dijo muy enfadada.