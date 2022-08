Pipi Estrada y Miriam Sánchez pusieron fin a su relación en 2013: estos fueron los motivos

Pipi Estrada y Miriam Sánchez se conocieron en Telecinco: así fue la primera vez que se vieron

Los asesores del amor de 'MyHyV' rompieron su relación tras siete años de amor

El de 'MyHyV' fue el plató en el que los asesores del amor contaron los motivos de su ruptura

La separación de Pipi Estrada y Miriam Sánchez fue, sin duda alguna, una de las más mediáticas que se recuerdan en Telecinco. Los asesores del amor de ‘MyHyV’ decidieron dejar su relación en el año 2013 y protagonizaron una tensa ruptura en el programa de Emma García.

La ruptura de Pipi Estrada y Miriam Sánchez

El 4 de enero de 2013, la mañana arrancó de lo más tensa en el plató de ‘MyHyV’ y el motivo no era otro que el mal rollo que se respiraba entre los dos asesores del amor. El periodista y la ganadora de ‘Supervivientes 2008’ habían tenido muchas crisis, pero la que atravesaban por aquel entonces era la mayor de todas.

Miriam no aguantaba más y no dudó en estallar en cuanto tuvo la oportunidad. “Lo he dejado con Pipi porque no puedo aguantar determinadas situaciones en las que parezco la tonta de España”, afirmó, muy enfadada, la asesora del amor.

Aquella información cayó en el plató de ‘MyHyV’ como un jarro de agua fría y Miriam no dudó en dar más detalles: “He sido yo la que ha tomado la decisión. Lo he dejado porque no podía más”, dijo ella, a lo que su ex respondió: “Aquí nadie ha dejado nada, lo ha dejado la situación”.

Había muchas preguntas en el aire y una de ellas era saber el motivo que los había llevado a romper su relación. Cada uno tenía una versión, pero parecía que las infidelidades de ambos habían sido el principal desencadenante.

“Yo vi que había otra persona y que tenían una relación por WhatsApp y físicamente. Yo soy capaz de perdonar una infidelidad, pero lo que no perdono es la traición, la deslealtad”, declaró el periodista deportivo.

Tras aquellas declaraciones de Pipi Estrada, Miriam Sánchez estalló: “Yo no te he puesto los cuernos exactamente. En el cuerno 100 que me estabas poniendo esa semana en Málaga, yo te puse el cuerno uno”, dijo la asesora del amor de ‘MyHyV’.

La discusión entre los dos se volvió de lo más tensa y no paraban de lanzarse los trastos a la cabeza. El colaborador de ‘Sálvame’ no paraba de recordar que fue él quien pillo a su mujer en con otra persona en una habitación y ella, que tenía pruebas de conversaciones.

Todo eran reproches, hasta que una de las pretendientas de Alberto Santana dio una información clave: “Pipi, yo he visto con mis propios ojos lo que has hecho en Málaga y ha sido más de una cosa. Yo he estado delante, así que no te hagas el loco”.