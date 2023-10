Pilar y Luitingo lo confirman: ha habido beso

De repente, todos se echaban las manos a la cabeza, Carmen Alcayde no daba crédito a lo que escuchaba, tampoco Albert Infante ni Laura Bozo... y es que Pilar Llori acababa de confesar que había dado un paso más con Luitingo: ha habido beso.

Y no solo nos lo contaba ella. Minutos después, en el patio junto a Jessica y Susana, era Pilar quien animaba a Luitingo a contar lo que había pasado porque sabe que les preguntarán en la gala dado que la cámaras han visto lo que ha pasado.

“¿Besa bien?”, quería saber Jessica y ella asentía: “Sí, igual que yo, de la misma manera”. La modelo quería saber cómo pasó, cuándo, por qué… y si solo hubo besos. "Fui yo que te lo pedí 40 veces", decía él y dejaba claro que no había pasado nada más que eso y caricias, comentaba que todo había ido “súper bien” y bromeaba contando que, tras el beso, Pilar se tapó: “De repente coge una manta y digo mira esa cámara que me está enfocando no nos coge”.