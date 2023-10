Pero ¿Qué es lo que ha ocurrido para que la cantante no quiera estar en el que será uno de los días más importantes en la vida de su hija? Hay que recordar que Isabel Pantoja no tiene muy buena relación con el novio y que esa tensión entre ellos viene de tiempo atrás.

En 2021, el novio de Isa Pantoja no se encontraba en su mejor momento, ya que hacía poco tiempo que se había sometido a unas pruebas médicas que le tenían un poco nervioso. Estaba sensible y ese mismo año entró a ‘La Casa Fuerte’ con las emociones a flor de piel.

Lloraba casi a diario y tenía muchísimas discusiones con su novia y pareja en el concurso. La cosa entre ellos no estaba del todo bien y, además, Asraf Beno no se encontraba muy a gusto en la familia de su chica, algo que hizo que se llegase a plantear su boda con ella.

Fue durante la prueba ‘El espejo del alma’ donde el que mañana contraerá matrimonio con Isa Pantoja se sinceró sobre su familia política: “He visto cosas que no me han gustado y que nunca le he comentado a Isa”, le confesó a Lara Álvarez en pleno directo.

“No tienes que dejar de hablar a tu hija ni a tu hijo por nada de nada (..) Hay cosas que no le haces a tu hija, como meterle mier** sobre sus parejas. Al principio, Isabel Pantoja le dijo que yo no le gustaba, pero yo a quién tengo que gustarle es a Isa”, declaró.

Entre lágrimas, llorando a mares frente al espejo, el modelo añadió: “Nunca ha defendido a su hija en televisión, he visto cosas que no me han gustado”. “No quiero meter la pata. Por respeto a Isa, me voy a quedar aquí”, afirmó.