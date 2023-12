Marta López siempre ha destacado por ser una de las colaboradoras más cañeras de Telecinco. De esas que no se calla nada de lo que piensa y que no tiene temor a plantar cara a sus enemigos, aunque eso le lleve a tener un enfrentamiento de alto voltaje.

“Lo que nunca has aceptado es que ella sea más guapa que tu hija”, le dijo la colaboradora de Telecinco a Ana Jiménez. La respuesta de ella, como era obvio, no se hizo esperar. La madre coraje se levantó de su asiento, se dirigió hacia ella y, mirándole a los ojos, se le encaró.

“Eso no te lo crees ni tú. No te lo voy a consentir. Tú la has cogido por banda y no te voy a conseguir esto. Tú le tienes envidia a mi hija”, declaró la enemiga de Jessica Bueno, en un momento de máxima tensión en el que llegó a agarrar a la concursante de ‘GH 2’.