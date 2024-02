Unos duros episodios que lo marcaron para siempre y de los que su novia no era conocedora. Algo que nos recuerda a otra tremenda información que él prefirió ocultar a la hija de Isabel Pantoja para no hacerle daño hace algunos años. Recordamos su otro gran secreto.

Aquel año, el novio de Isa Pantoja estaba realizándose las pruebas médicas para participar en ‘Supervivientes’ y, durante el reconocimiento, le detectaron algo que él no sabía que tenía: “Tenía una anomalía física. Me dijeron que tenía una enfermedad muy grave y que podía ser mortal”, declaró.

“Yo me preocupé mucho. Siguieron con los exámenes y me llegaron a decir que me moría en menos de un año”, declaró ante Carlos Sobera, con mucha conmoción. Aseguró que era algo que su novia desconocía porque él n o la quería “preocupar”.

“Me encontraron una anomalía en los pulmones y he estado muy mal, pero ya lo he superado, gracias a Dios estoy bien y no era tan malo como pensaban”, dijo ante las cámaras de Telecinco y ante una sorprendida Isa Pantoja, que no se imaginaba que su pareja estaba pasando por algo así.