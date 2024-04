El pasado amoroso de Arantxa del Sol: quién fue su último novio antes de Finito de Córdoba

Podríamos decir que llevan toda la vida juntos, pero lo cierto es que no es así y que, antes de conocerse, ambos fueron relacionados con otras personas. Recordamos cuál fue el primer novio mediático de la concursante de ‘Supervivientes’.

En los años 90, la ahora concursante de ‘Supervivientes’ era toda una estrella televisiva y todos los medios de comunicación estaban pendientes de ella. Querían saberlo todo sobre su persona y no fue hasta 1997 cuando dieron el gran titular.

Por primera vez, a la famosa modelo se le relacionó con un hombre y no, no era Finito de Córdoba. Arantxa del Sol salía por aquel entonces con Álvaro Hachuel, un multimillonario judío que regentaba una editorial de libros.

Un hombre muy discreto, algo tímido, que huía de las cámaras y del que era muy difícil sacar una imagen en televisión. “Él no pertenece a este medio y no quiere aparecer, me gustaría que lo respetarais”, dijo ella en una ocasión, para intentar protegerlo.