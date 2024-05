“Tengo muchas ganas de encontrar a alguien. Me gustas mucho físicamente, me encantas, eres el que más me gusta de los que están ahí”, aseguró ella, muy rotunda. Él, tras recibir el cumplido, le empezó a cantar sobre sus relaciones sentimentales.

“Siempre he tenido amistades con chicas, pero no he llegado a presentárselas a mi madre, aunque es algo que sí me gustaría”, le contó en su primer encuentro con la guapísima tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.