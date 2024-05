Fue Matías Roure el que le pidió que hiciera gala de su talento en el programa y le animó a que le pidiera su bebida rapeando: “Quieres que te lo pida con un rap, que no me salga mal. Lo que quiero es que me pongas un coctel tropical, algo que luego me haga estar como fuera o ponme lo que suela tomar Sobera”, empezó diciendo.