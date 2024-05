Tras 48 horas de tensión, con el posible abandono de Arkano en el aire , el rapero por fin se ha reencontrado con su madre. Aunque finalmente no ha revelado qué decisión ha tomado sobre su futuro en 'Supervivientes', para lo que tendremos que esperar hasta el jueves, sí ha podido recibir el cariño que tanto necesitaba de una de las personas más importantes de su vida. Su madre, Tere , ha volado a Honduras para estar junto a su hijo en este momento tan complicado para él y podrá acompañarle durante dos días en los Cayos Cochinos. Su reencuentro ha sido precioso.

Pero esa no ha sido la única sorpresa que Arkano ha recibido en 'Tierra de nadie'. Alazne, su novia, le ha llamado en directo para darle ánimos: "Quiero que creas en ti" . "La última serie es la que más cuesta y la que más cuenta", le ha recordado ella, como si se tratara de un entrenamiento. Sus palabras han emocionado mucho a Arkano. Carlos Sobera le ha dado entonces la oportunidad de decir si quiere continuar en el programa o esperar más, por lo que se ha acabado decantando. El jueves tendrá que dar una respuesta y, además, podrá disfrutar de la compañía de su madre durante dos días más. ¿Qué decisión tomará finalmente Arkano?

Recordemos que el concursante se derrumbó en 'Conexión Honduras' durante el juego de recompensa de la 'Odisea de Poseidón'. "No quiero estar aquí, que no quiero. Es tiempo perdido para mí estar aquí, tiempo que no vuelve", explicaba entonces, procediendo a activarse el protocolo de abandono. Arkano tendría 48 horas de plazo para pensar su decisión y resolver si quería quedarse o irse. Sin saberlo, su madre ya volaba camino hacia Honduras, preparada para sorprender a su hijo en 'Tierra de nadie'. La visita cobraba entonces una importancia vital de cara a la continuidad de su hijo en el concurso, todavía más ahora que Arkano comunicará su decisión final el jueves.