Ella, por su parte, explicó que no se tendrían que haber dado una última oportunidad antes de que ella entrara al reality show: “Para mí, ha sido precipitado que volviéramos. Si estuviera enamorada de ti, no me hubiera pasado esto”, dijo ella.

Por su parte, él respondió con mucha tristeza: “Si no tenemos que estar juntos, no lo forcemos más (..) Las cosas se acaban y me duele, pero no me voy a poner a llorar”, declaró, antes de que Jordi González cortara la llamada.