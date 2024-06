El pasado profesional de Aurah Ruiz: a qué se dedicaba la superviviente cuando conoció a Jesé Rodríguez

Aurah Ruiz habló sobre amor en el ‘puente de las emociones’ de ‘Supervivientes’ y no pudo evitar romperse al hablar sobre el hombre que ocupa su corazón desde hace varios años, el futbolista Jesé Rodríguez.

No hay día que la canaria no lo mencione y, aunque se negara a leer una carta suya a cambio de una hamburguesa, no cabe duda de que está de lo más enamorada del hombre al que conoció hace casi una década.