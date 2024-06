Aurah Ruiz renuncia a leer una carta de Jesé y le envía un mensaje entre lágrimas: "Perdóname, pero tengo mucha hambre"

Unos minutos más tarde, Aurah se subía al puente de las emociones de 'Supervivientes' en el que recordaba los duros momentos que pasó durante la enfermedad de su hijo: "Lo que más me ha dolido en mi vida es ser madre. Ser madre y no serlo cómo de verdad lo tenía que haber sido. Estar un año en un hospital viendo cosas muy fuertes de mi primer y único hijo. Es el dolor más grande que he sentido en toda mi vida”.