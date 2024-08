Mientras cruzaba una de las telas, se cayó al suelo y se dio un golpe que, supuestamente, le provocó la rotura de un diente, tal y como ella misma dijo: “Me lo he roto” , declaró. Un suceso que a su hijo no le alarmó ni un ápice.

Lejos de atenderla y ofrecerle su ayuda y apoyo, Javier Tudela animó a su madre a que no parara de jugar y que siguiera esforzándose al máximo: “Que se me ha roto un diente, estoy sangrando” , dijo ella.

“Se me movió el diente y se me metió para dentro (..) Me han tenido que poner un retenedor para que se coloque”, explicó la ex de Tony Spina.