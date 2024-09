Maite Benítez no es la primera: otras estrellas de 'Gran Hermano' que fueron los reyes de los memes

Maite Benítez no lleva ni una semana en ‘Gran Hermano’ y ya se ha convertido en la auténtica musa de los artistas que se dedican a generar memes en las redes sociales. Ella es inspiración pura y no necesita hablar para generar revuelo en el exterior.

Sin embargo, hay que recordar que la Maldita no es la primera diva que se hace icónica por su peculiar forma de ser en el reality show de Telecinco y que, antes que ella, hubo otros auténticos creadores de tendencias. ¡Los recordamos!

Si hablamos de reyes de memes, no podemos olvidarnos del que fue creador de una de las frases más repetidas de la historia de ‘Gran Hermano’, Jorge Berrocal, quien protagonizó un romance de lo más intenso con María José Galera.

En una semana, ambos se enamoraron hasta los huesos y el sufrimiento llegó cuando ella fue expulsada del reality show. Él se quedó tan destrozado con su marcha que no pudo evitar pronunciar unas palabras que hoy en día siguen sonando con fuerza: su “¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?”.