Paola Olmedo fue muy crítica con el cambio: “Antes tenía mogollón de papada. De todos modos, no entiendo el motivo por el que no ha quedado del todo bien”, declaró. Además, aseguró que la colaboradora parecía mayor de la edad que tenía.

Pero la cosa no se quedó ahí. Lejos de apuntar solo a Carmen Borrego con sus hirientes comentarios, ‘disparó’, también, al resto del clan, asegurando que eran “altivas”: “No te puedes fiar de ninguno de ellos porque se tiran cuchillos que no veas. Se atacan de verdad ”.

“Yo no he discutido de nada de Alejandra delante de ella, no me hace ni puñetera gracia que juzguen a mi familia y tampoco que me juzguen a mí”, añadió la colaboradora del programa ‘Vamos a ver’.