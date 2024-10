Todo el mundo recuerda que, cuando ella fue expulsada, él se quedó completamente desolado. Sentía que no levantaba cabeza porque alguien le había puesto “la pierna encima” y hasta tomó la decisión de abandonar el concurso.

Quería callar muchas bocas y sentía la necesidad de responder a muchas cuestiones que la gente se planteaba sobre ella. Por eso, no dudó en someterse al mítico ‘Detector’, donde dejó al descubierto toda la verdad de lo que había vivido con Jorge Berrocal.

Una de las preguntas que le hizo la presentadora fue si había mantenido “relaciones sexuales completas” con el de la pierna encima. Una duda que todo el mundo tenía, ya que no habían trascendido imágenes del momento.

Ella se mostró muy clara y respondió con un rotundo “sí”, dejando al descubierto que ella y el militar habían sido los primeros en protagonizar un ‘edredoning’ en la historia de ‘Gran Hermano’. Una confesión que el detector no tardó en confirmar: decía la verdad .

Pero eso no fue lo único que contó sobre Jorge Berrocal, ya que afirmó, muy tajante, que no había sido “infiel” al hombre que la enamoró en el concurso. ¿Decía la verdad en esa ocasión? El experto en polígrafos aseguró que no había mentido.