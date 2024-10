En el año 2018, Isa Pantoja decidió entrar a la casa de Guadalix de la Sierra para participar en ‘Gran Hermano VIP’ y quedó claro que la relación con su madre, ya por aquel entonces, no estaba del todo bien. Pero ¿Qué había ocurrido?

Fue la propia tonadillera la que levantó el teléfono para llamar al programa ‘Sálvame’ y contar el supuesto calvario que estaba atravesando: “Yo no supe que ella entraba a un reality hasta hace una semana (..) No se ha despedido de mi”, apuntó.

Una frase que dio pie a que la cantante hablara del distanciamiento con su hija: “Mi hija voló antes de los 18 años. Se fue antes, mucho antes y eso lo he sufrido yo, su madre”, declaró, ante la atenta mirada de todos los colaboradores del programa.

“Yo he sufrido muchísimo todo lo que le está pasando a mi hija, porque yo no acepto la vida que ha tomado. Ese es el problema. No acepto que llegue a las 7 de la mañana. Ella sabe que la voy a reñir, aunque tenga 22 años”, aseguró.