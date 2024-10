“No es lo que ella buscaba ni yo tampoco. Yo en mi vida he dejado muchas cosas por relaciones y ahora mismo se me están brindando muchísimas oportunidades laborales, estudios… Ahora mismo en mi agenda no hay espacio para dedicarle a una mujer ”, añadió.

Para el ex de Indhira Kalvani no era fácil mantener una relación porque no disponía de tiempo suficiente y ese fue el principal motivo por el que decidió romper con Arantxa Alarcón. “He aprendido a ser un poco egoísta (..) Ahora mismo sé lo que quiero y no tengo tiempo para esto. He dejado al delfín en casa”, aseguró.