El día que Asraf Beno confesó que Isabel Pantoja lo había vetado en Cantora: "No puedo entrar"

En cuanto al motivo, recordó que un año atrás había dado unas declaraciones en el famoso ‘Espejo del Alma’ de ‘La Casa Fuerte’ y que a ella no le habían sentado nada bien: “No fue algo que me inventara, a mí me lo hicieron pasar mal. Lo dije porque lo sentía así” , afirmó.

Asraf Beno no entendía que su suegra fuera tan dura y que hubiera perdonado a otras personas, pero que a él le siguiera guardando tanto rencor: “Yo solo he tratado bien a su hija. No es cuestión de clasismo, lo que me ha demostrado es que no me ha dado la bienvenida a su familia nunca”, dijo para rematar.