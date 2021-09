Embalada como ella sola, la ex de Hugo Sierra salió corriendo al jardín y lanzó una de sus frases más icónicas contra Vilas: “Eres un sinvergüenza de los pies a la cabeza, mala persona. Me has estado volviendo loca. Todos los días pensando que Pol no te gustaba. Me has hecho llorar mucho y ahora le dices que te gusta. ¡Sinvergüenza!”, dijo muy enfadada en 2016.