Para ella sobretodo era muy importante darle su opinión a Miguel Frigenti sobre su amistad con Cristina Porta, la cual no aprueba. Adara opina que los roces de la convivencia entre ellos son el caldo de cultivo para que su unión dinamite. Además, cree que Cristina habla mal a Miguel.

Cuando los dos amigos se encontraron, tras la celebración llegó la advertencia: "Hay ocasiones que no me gusta cómo te está tratando Cristina. Tenéis un tira y afloja que puede acabar mal. Por tu parte lo entiendo porque te da cada contestación que me quedo loca", le dijo Adara a Miguel.