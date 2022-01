La persona en cuestión no era otra que Amor Romeira, quien había tenido que recibir asistencia hospitalaria y hasta 21 puntos por una herida producida por arma blanca. Mensi Medina, su madre, quien siempre estuvo muy unida a ella, fue quien habló del suceso en ‘Sálvame’.

Mensi, al otro lado del teléfono, no podía ocultar que estaba de lo más afectada por el suceso: “Estoy desecha. Solo de pensar que podrían haber matado a mi niña, me desintegro”, dijo. “Está recuperándose y quiero dar las gracias a todos los que se han preocupado por ella”, añadió.

Once días después de que saltara la noticia, el 27 de enero de 2022, Amor Romeira se sentó en el programa ‘Sábado Deluxe’ para contar lo que había ocurrido. “Gracias a Dios fue más superficial de lo que podía haber sido”, explicó nada más sentarse.

“Fue en el lateral izquierdo. A lo mejor en el lado derecho me podría haber tocado más órganos vitales”, explicó la ex gran hermana, que no llegaba a entender los motivos por los que había sido apuñalada.