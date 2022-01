Más allá de Nissy y Laila 'Secret Story': otros hermanos que se marcaron un 'Volverte a ver' en un reality

Rebeca había hablado de ella en el casting pero, al verse cara a cara con ella, prefirió hacerse un poco la loca y no entrar en muchos detalles. Maite le dijo que era su hermana y ella tuvo una reacción casi de indiferencia que sorprendió a todos.

“¿Te quedas aquí con nosotros?”, le preguntó Rebeca. “Sí, me quedo aquí”, le respondió Maite. “¿Sí? Pues dame fuego, anda, que no lo encuentro”, dijo la de Málaga, dejando totalmente a cuadros a su hermana.

Después de aquella reacción de Rebeca, Maite empezó a plantearse abandonar el reality show porque se sentía “desplazada”. No lograba adaptarse en la casa y, para colmo, su hermana dudaba de que ambas fueran realmente de la misma sangre: “Yo me parezco a mi padre y ella no se parece a mí”, decía Rebeca.