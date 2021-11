“José fue una persona muy importante en mi vida. Lo he amado con toda mi alma, pero no ha podido ser porque su familia no aceptó nunca la relación. Él me ha querido y me sigue queriendo”, dijo Amor Romeira muy emocionada.

“La relación no se acabó por el desamor, se acabó porque no se podía seguir. Ahora que se ha terminado, me he enterado de infidelidades que me hizo. Me he sentido humillada, pisada y anulada”, explicó la ex gran hermana entre lágrimas.