Jennifer Sánchez fue tronista en 'MyHyV' y eligió a Ferchu Aumente

La pareja rompió su relación un par de meses después de la final de 'MyHyV'

Ferchu y Jennifer contaron los motivos de su ruptura en 2009 en el programa del amor

Los espectadores fuimos testigos en ‘MyHyV’ de las más bellas historias de amor televisadas y también, para que engañarnos, de algunas rupturas que dieron mucho de qué hablar. Una de ellas tuvo lugar en el año 2009 y fue la de la extronista Jenny Sánchez y su ex, Ferchu Aumente.

Ambos salieron felices e ilusionados del trono de ella, pero, tan solo un par de meses después de la emotiva final, los dos se dieron cita en el programa del amor para hablar de los motivos que les habían empujado a dejar su relación.

La versión de Ferchu Aumente sobre su ruptura

Ferchu Aumente acudió a ‘MyHyV’ en agosto del año 2009 para contar cómo se encontraba su corazón dos meses después de haber sido elegido por Jenny Sánchez en ‘MyHyV’ y, lejos de hablar de lo bien que les iba, el joven confesó que habían roto su relación.

Según la versión de él, a su vuelta del viaje a Túnez que les organizó el programa, Ferchu notó bastante distante a Jenny. No contestaba al teléfono y aseguraba que no le devolvía las llamadas porque “no tenía saldo”: “A partir de ahí, no me empezaron a gustar las cosas”, aseguró el que fuera pretendiente de la de Cuenca.

Pero ahí no se quedó la cosa. El pretendiente de ‘MyHyV’ aseguró que había llegado a sus oídos que su ex “había estado coqueteando con varios” y que había tenido algo más que palabras con Rafa Mora. Una versión que confirmaron varios rostros del programa.

Tamara Gorro, Juanjo Martín o Jenny Ortiz fueron algunos de los testigos que estuvieron en la discoteca y que vieron como la extronista flirteaba, supuestamente, con chicos tan conocidos como Rafa Mora o el mítico Toño.

Jenny Sánchez se defendió de las acusaciones

Tras escuchar la versión de Ferchu Aumente, Jennifer Sánchez entró en plató para contar su versión y explicó que lo que ella había vivido era muy distinto a lo que había contado su ex. Para empezar, desmintió haber tenido nada con Rafa Mora: “Nunca me he enrollado con él”, aseguró la tronista.

A diferencia de lo que había contado su exnovio, Jennifer aseguró que la que llamaba siempre por teléfono y no recibía respuesta era ella: “La relación la dejé yo porque estaba harta de llamarle y que no me lo cogiera”, aseguró.

Además, la tronista afirmó que Ferchu le había hecho varios feos. “Me vine a Madrid a verle exclusivamente a él y me dijo que no podía quedar porque tenía un bolo (..) Otro día quedó en venir a Cuenca y no vino porque se fue a Oropesa con sus amigos”.

“Él y yo sabemos perfectamente lo que ha pasado. Si me quiere dejar mal, quedaré yo mal, pero él sabe perfectamente cómo son las cosas”, dijo Jennifer Sánchez muy directa en su cara a cara más tenso con Ferchu.

La historia de amor de Ferchu y Jennifer en ‘MyHyV’

Después de ser pretendienta de Antonio Paramio y Alejandro Ramírez, Jennifer Sánchez tuvo su propio trono en el año 2009 y, aunque duró muy poco, vivió grandes emociones. Tuvo varios chicos que estaban dispuestos a conquistarla, pero ella tenía fijación por dos.