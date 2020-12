Las exnovias del hijo de Isabel Pantoja protagonizaron una discusión en el año 2014

Fue precisamente ese ‘cameo’ el que la puso en el ojo del huracán el día de su debut en el programa del amor. Nada más bajar las escaleras en las que estaba sentada Emma García, la madre del hijo de Jesé se convirtió en objeto de críticas y eran muchos los que la tachaban de oportunista.

Una de las que no se quedó callada fue Triana Ramos, extronista y ex de Kiko Rivera, que no dudó en cuestionar todas las palabras que salían de la boca de Aurah Ruiz, dando lugar a un enfrentamiento de lo más tenso que terminó en un mar de lágrimas.

Aurah Ruiz, en el punto de mira por el documental de Kiko Rivera

Nadie creía a Aurah Ruiz cuando llegó a ‘MyHyV’ dispuesta a enamorar a Ángel Vico. Steisy y Samira eran las más críticas con su rival, pero no las únicas que opinaban que la canaria quería fama y convertirse en una habitual de los platós de Telecinco.

Ella, cansada de tener que enfrentarse a las críticas desde el primer día en el programa del amor, explicó que no buscaba fama y que no había pedido aparecer en el ‘Así soy yo’ de Kiko Rivera. Una afirmación con la que Triana Ramos no estaba nada de acuerdo y que no tardó en desmentir.

La tensión estalló entre Triana Ramos y Aurah Ruiz

Pero ahí no se quedó la cosa. De repente, Triana Ramos se puso a llorar desconsolada y explicó que sabía perfectamente quién era Aurah Ruiz: “He caído en quién es y no es buena niña”, dijo la guapa modelo que salió del programa junto a Isaac en su gran final.

Triana, con la cara envuelta en lágrimas, explicó el motivo de su llanto: “A mí me ha dolido verla, porque cuando corté con Kiko Rivera se fue con ella (…) No sé si rompió conmigo para irse con ella, pero después de mí, estuvo con ella”, aclaró la sevillana.

Aurah, tras escuchar aquellas palabras, cuestionó las lágrimas de la tronista y lanzó un dardo de lo más explosivo: “Pero si Kiko habla de ti fatal”, dijo. “Yo no sabía que estabas con él, pero no tuvimos nada, así que tranquila, no llores”, declaró la madre del hijo de Jesé.

Aurah Ruiz hizo frente a las críticas de su pasado

Aunque ella intentó explicarse por activa y por pasiva, eran muchos los que no creían el testimonio de Aurah Ruiz. Lola Ortiz era una de ellas, que aseguraba que tenía información de que su paisana había sido la que había pedido aparecer en el documental de Kiko Rivera para hacerse famosa.