Así fue el tenso debut de Rocío Amar en ‘MyHyV’

Fabio Agostini inició su reinado en el trono del amor el 17 de enero de 2017 y recibió a 27 chicas que estaban dispuestas a luchar por su corazón. Entre ellas había varios rostros conocidos como la extronista Mamen; la ex de Alberto Isla, Luisa Kremleva o Perla, que había estado tiempo atrás en el programa conociendo a Labrador.

Pero, de entre todas las pretendientas, hubo una que destacó por su fuerza y poderío. Aunque no tenía experiencia en televisión, Rocío Amar demostró en su debut que llegaba pisando fuerte y con la escopeta cargada para disparar dardos a aquellas que osaran a meterse con ella.

Su primer objetivo fue Aleksandra, una pretendienta de Fabio Agostini que llegaba muy segura de sí misma y que en sus primeros minutos en el programa dijo la siguiente frase: “Aquí no veo competencia, porque son un cuadro de chicas”, dijo muy segura de sí misma.

Rocío Amar, lejos de quedarse callada tras el dardo de su compañera, no dudó en decir unas frases muy directas que arrancaron el aplauso del público: “Hay una cosa que se llama personalidad y tú no la tienes”, “Yo también estoy buena y no fardo porque tengo más inteligencia que tú” o “Mido 1,60 y valgo más que tú” fueron tres de sus perlas más ovacionadas.