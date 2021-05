Lydia Lozano aseguró en 2009 que había recibido amenazas de Fidel Albiac

La colaboradora de 'Sálvame': "Es la única persona que me ha dado miedo"

Fidel Albiac tomó medidas legales contra ella por aquellas declaraciones

Rocío Carrasco intervino en el programa ‘Sálvame’ en el año 2009 para pedir que Lydia Lozano rectificara una noticia que acababa de dar sobre un supuesto “pacto” entre ella y Antonio David Flores. Una tensa llamada en la que salieron a la luz algunas cuentas pendientes.

En aquella intervención en el programa de Jorge Javier Vázquez, Rocío Carrasco recordó que Fidel Albiac se había querellado con Lydia Lozano porque ella lo había acusado “de amenazarla” meses atrás en el espacio de las tardes de Telecinco.

Echando la vista atrás, hemos viajado hasta el año 2009 para recordar qué fue lo que ocurrió para que Fidel Albiac decidiera demandar a Lydia Lozano. ¿De qué amenaza habló la periodista? Recordamos las imágenes que tuvieron lugar hace doce años.

El motivo por el que Fidel Albiac denunció a Lydia Lozano

Lydia Lozano soltó la bomba en ‘Sálvame’ en el año 2009 y aseguró que estaba “harta de Fidel”: “Hasta me amenazó”, dijo la colaboradora. “Es una persona que a mí no me gusta. Me dijo que tuviera cuidadito”, aseguró.

“Es la única persona en esta vida que me ha dado miedo”, declaró Lydia Lozano. “Me amenazó con un mensaje y me dijo que tuviera cuidadito con el coche y que, cuando lo cogiera, mirara a ver si tenía líquido de frenos”, añadió la reina del Chuminero.

Además, Lydia Lozano aseguró que se encontró un día con el coche a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac con el coche y que se sintió intimidada: “La mirada que me echó él no la olvidaré en la vida, es un señor oscuro”, aseguró la colaboradora.

Jorge Javier Vázquez, al escuchar las palabras de su compañera, no tardó en preguntarle el motivo por el que no había denunciado. “Tenía que haberlo hecho, pero no lo hice porque pensaba que el que amenaza nunca lo hace”, afirmó Lydia Lozano.

“La mitad de las denuncias que he puesto por amenazas no llegan a buen puerto”, aseguró la colaboradora de ‘Sálvame’, que decía tener pruebas de las advertencias de Fidel Albiac, aunque parecía no saber dónde las había guardado: “Hice una mudanza”, aclaró.

o nunca he visto ese lado agresivo, habla de maravilla a los niños y tiene un respeto a Rocío