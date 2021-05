Para Tom Brusse no es su primera ruptura televisiva, ya que en el reality show más tentador de la televisión cortó con Melyssa Pinto. Por su parte, Sandra Pica tampoco es nueva en esto de los desamores televisivos, ya que se llevó un chasco cuando fue pretendienta de ‘MyHyV’.

Tan solo un par de semanas después de salir juntos del programa del amor, la ahora novia de Tom Brusse y Joni Marley acudieron a ‘MyHyV’ para contar que su idilio había llegado a su fin y que no había reconciliación a la vista.

La versión que Joni Marley dio en 'MyHyV'

Las cosas eran muy distintas en 2017 y quien tomaba la decisión de romper su relación no era Sandra Pica. Joni Marley, con una sonrisa de oreja a oreja y una expresión de liberación muy parecida a la que ahora tiene la novia de Tom Brusse, confesó que las cosas habían cambiado entre ellos.

Aunque habían estado bien juntos, él veía que Sandra Pica estaba "más ilusionada" que él: "Yo no iba al mismo ritmo que ella. No salí del programa con tanta ilusión", declaró el extronista de 'MyHyV'. "He mirado más por ella que por mí", añadió.