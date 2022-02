‘Sálvame’ acudió en el año 2018 a casa del tío y la abuela de Georgina Rodríguez, quienes defendieron que no querían nada económico de ella y que su única intención era recuperar la relación familiar con ella, ya que se sentían desplazados: “Yo no he pedido nada a nadie, no tengo necesidades”, dijo Jesús.