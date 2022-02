La ex de Kiko Jiménez no se calla y habla sin pelos en la lengua de la relación con su hermana y delo que siente por Fidel Albiac. En todas sus intervenciones, Gloria Camila se muestra tajante y muy convencida de su versión.

Una seguridad en sí misma que no es nueva, ya que en su primera intervención televisiva ya dejó claro que era una mujer que entraba pisando fuerte en el mundo del corazón. Concedió su primera entrevista en ‘MyHyV’ y allí habló de todo y de todos.

Mucho se decía de si se llevaba bien con Amador Mohedano y aquella mañana quedó claro que la relación con su tío iba a las mil maravillas. Con quien no tenía tanta unión era con Rocío Carrasco y Rosa Benito y así lo confirmó en el programa de Emma García.

Aseguró que con la mujer de Fidel Albiac no tenía “relación” y Amador Mohedano, para echarle un cable, explicó los motivos: “Su hermana tiene otros pensamientos y va por otros derroteros”, declaró.

Gloria Camila aseguró que no tenía ningún tipo de vínculo con Rosa Benito y que con los únicos que hablaba era con el padre de Rosario Mohedano: “Yo con el que más relación tengo es con mi tío, que es el que me llama, me felicita y se preocupar por mi padre y hermano”, aseguró.