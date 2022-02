No fue hasta julio del año 2000, varios meses después de que se hiciera oficial su relación con Fidel Albiac, cuando ella habló por primera vez del hombre que la había enamorado. Como no podía ser de otra forma, la hija de Rocío Jurado rompió su silencio en el espacio de María Teresa Campos.

“Me acuerdo de que vi a Fidel y cuando vi que estaba bien, ya no me acuerdo de nada más. Son cosas muy vagas de las que tengo recuerdo”, declaró en el programa de María Teresa Campos.

Sobre si había notado la ausencia de Antonio David Flores, padre de sus hijos, en ese duro momento, ella aclaró: “Yo en ese momento que necesitaba que me mimaran, gracias a Dios tenía a una persona que me mimaba muchísimo”, decía de Fidel Albiac.

En todo momento le dio su lugar y dejó claro lo importante que había sido que estuviera a su lado tras el accidente: “Estuvo conmigo en todos los momentos, me apoyó en todo y me ayudó muchísimo”, explicó en ‘Día a Día’ en julio de 2000.

“Si yo salí tan pronto del hospital y andando tan bien, fue porque esta persona estuvo todo el día y toda la noche a mi lado y me levantaba para que anduviera. En ese momento, solo me acordaba de quien tenía que acordarme, de otros no me acordaba”, sentenció.