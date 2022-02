José Antonio Rodríguez lleva varios días siendo noticia por el enfrentamiento que protagonizó con Rocío Carrasco en último programa de ‘Montealto: regreso a la casa’. El marido de Gloria Mohedano intervino por teléfono en el espacio y su sobrina no dudó en plantarle cara.

Sin embargo, hay que recordar que esta no es la primera vez que se habla del tío de Rocío Carrasco y que en el pasado también ocupó muchas horas de televisión. ‘Sálvame’ fue uno de los espacios que habló de él y ahí se descubrió una información muy llamativa.

Rosa Benito, tras escuchar la noticia que había dado su compañero, no tardó en negarlo: “Pues es una persona currante como pocas”, dijo la madre de Rosario Mohedano. “Yo lo conozco desde hace 32 años y en la vida he oído eso. Yo jamás se lo he llamado”, dijo la por entonces colaboradora de ‘Sálvame’.