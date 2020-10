Melyssa Pinto ya vivió una ruptura en televisión antes de Tom: "Le hice la vida imposible"

Alberto Santana fue el primero en hablar en 'MyHyV'

A los pocos días de salir de ‘MyHyV’ como pareja, Alberto Santana y Melyssa Pinto pusieron rumbo a Roma para pasar disfrutar de un idílico viaje. Un tour por la Ciudad Eterna que compartieron con los seguidores de su canal de mtmad y en el que no faltaron los momentos de tensión.

Al parecer, el detonante de aquella ruptura fue que el también exnovio de Yanira Domingo había tenido encuentros íntimos con todas sus finalistas: “Las citas sin cámaras y que llegase a la final con cuatro chicas que me gustaban pasó factura”, explicó.

Melyssa Pinto, muy sincera, contó los motivos de su ruptura

La ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’ aseguró que le había hecho “la vida imposible a Santana” porque no había conseguido perdonar que tuviera relaciones con sus cuatro finalistas: “Cuando me enteré de la verdad, me volví más celosa”, explicó Melyssa.