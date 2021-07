Rosa Benito demostró mucha fortaleza durante su estancia en los Cayos Cochinos, pero, sin duda, hubo un momento en el que no pudo evitar venirse abajo: tras la expulsión de Montalvo. La ex de Amador Mohedano lo pasó bastante mal y pasó unos días bastante cabizbaja.

“Siempre he pensado en los demás y voy a ser más egoísta. Tampoco he tenido mucha vida y quiero hacer algo. Siempre estoy pensando en los demás”, aseguró en una de sus noches más emotivas en la palapa. “Se me ha escapado la juventud, Jorge, no he vivido y quiero vivir”, dijo la por entonces colaboradora de ‘Sálvame’ entre lágrimas.