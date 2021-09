La amistad de Rosa Benito y Belén Esteban se deterioró hace siete años: "Todos saben el motivo por el que no me hablo con ella"

La ahora presentadora de ‘Socialité’ explicó que Belén Esteban se había enterado de un “determinado comentario” que Rosa Benito había hecho sobre ella fuera de plató y que no lo entendía, no lo compartía y tampoco lo perdonaba: “Es un comentario personal”, aseguraba Patiño.

Tan solo un día después de que María Patiño diera la información, el 29 de enero de 2014, Belén Esteban confesó el motivo que le había llevado a distanciarse con Rosa Benito y contó todos los detalles en el plató de ‘Sálvame’: “Todos saben el motivo por el que no me hablo con ella”, empezaba diciendo la colaboradora.

“No lo puedo decir por el horario, pero es por un comentario que ella hizo cuando yo no estaba aquí, por los motivos que fueran. No tengo nada más que decir”, explicó Belén Esteban, que dio a entender que su compañera la criticó cuando se apartó por un tiempo de la televisión por un problema personal.

Belén Esteban no cerró la puerta y aseguró que, si se tenía que arreglar su relación con Rosa Benito, se arreglaría: “Yo pienso que una amiga tiene que decir las cosas a la cara, no por detrás y todos sabemos a lo que me refiero”, dijo la colaboradora de ‘Sálvame’.

“Rosa, no te he llamado una vez, te he llamado diez (…) Me han comentado que vas diciendo que te he llamado solo una vez (…) Te deseo que te recuperes pronto y claro que te quiero, pero una amiga dice las cosas a la cara como te las he dicho a ti”, dijo.