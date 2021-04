Antonio David lloró con una carta de Ro Flores y dio las gracias a Fidel y a Rocío Carrasco: "Es un gesto bonito"

Él no evitar romperse al leer las palabras que le había escrito su hija y no dudó en mandar un mensaje de lo más inesperado a Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Diez años después, en ‘Unplugged’ hemos rescatado aquella escena que tuvo lugar en 2011.

El mensaje de Antonio David Flores a su hija en Telecinco

“Sabemos que en estos momentos te está viendo”, dijo el presentador. Derrumbado, Antonio David Flores quiso mandar un mensaje a Rocío Carrasco y a su pareja: “Sé que está con su madre y con Fidel y les agradezco que les dejen ver el programa. Les doy las gracias. Me parece un gesto muy bonito”, declaró el concursante de ‘Acorralados’.

La carta que Rocío Flores envió a su padre en ‘Acorralados’

Aquella noche, Antonio David recibió una carta de Olga Moreno y de sus hijos. En el sobre había una advertencia: “Si la abres, no vale llorar”. Una petición a la que el concursante de ‘Acorralados’ hizo caso omiso, ya que no pudo evitar romperse.

La carta de aquella Rocío Flores de catorce años decía así: “Papito, soy Rocío. Te quiero mucho. Va a ser muy duro estar sin ti tanto tiempo, pero mientras sea para bien, da igual. Que disfrutes allí, que no te pelees, que seas como eres, que vales mucho”, decía.

“Cuando estés de bajón, mira la foto del neceser, que estamos todos. Ahora nadie me despertará como tú, me dará los desayunos para el cole, tus regañinas… Pero bueno, que sepas que voy a estudiar, voy a aprobar y el día de mi cumple espero que me felicites”, terminaba la carta.