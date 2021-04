Aída Nízar y Antonio David Flores tuvieron su enfrentamiento más tenso en 2011

La que fuera concursante de 'GH' aseguró que él había sido infiel a Olga Moreno

Aída Nízar afirmó que Antonio David Flores tuvo un affaire con una famosa y la dejó embarazada

Aída Nízar vivió un momento de lo más tenso con Antonio David Flores en el plató de ‘Enemigos íntimos’ en el año 2010 e hizo una revelación que puso muy nervioso al marido de Olga Moreno y que le hizo saltar de su silla como colaborador.

La revelación de Aída Nízar sobre Antonio David Flores

La ex gran hermana y Antonio David Flores hicieron honor al programa en el que trabajaban y demostraron que eran enemigos íntimos en diciembre del año 2010. Fue durante una entrevista a Antonio Tejado cuando Aída Nízar lanzó su dardo más duro contra el ex de Rocío Carrasco.

Explícale cuando llegues a quién dejaste embarazada y lo que tuvo que hacer esa chica…

“Que sepan ustedes que este señor ha dejado embarazada a una famosa estando casado con Olga Moreno”, dijo Aída Nízar. “Explícale cuando llegues a quién dejaste embarazada y lo que tuvo que hacer esa chica… De verdad ¿no te remueve la conciencia?”, dijo la colaboradora del programa de Santi Acosta.

Aunque en un momento intentó esquivar la información de su compañera, Antonio David Flores terminó respondiendo con sarcasmo: “Otro día venís tu amiga y tú y contáis cómo fue el parto o el aborto o lo que fuera”, declaró en ‘Enemigos íntimos’.

Aída Nízar, muy enfadada con la actitud del marido de Olga Moreno, estalló contra él: “Le has destrozado la vida a esa chica”. A lo que Antonio David Flores respondió con dureza: “Tú no has dicho una puñetera verdad en tu vida y estás aquí sentado calumniando a gente”.

A mí lo que me interesa es tu relación con un político del PP

“Te tendríamos que llevar todos al juzgado. El único problema que tienes, o la ventaja, es que eres insolvente y estás tiesa. Por eso no se te lleva al juzgado”, afirmó el colaborador. “A mí lo que me interesa es tu relación con un político del PP”, dijo Antonio David Flores.

El marido de Olga Moreno no dudaba en negar aquella información y aseguró en varias ocasiones que era “mentira” que le hubiera sido infiel a su mujer. Aída, por su parte, no paraba de afirmarlo: “La famosa a la que dejó embarazada está a día de hoy en tratamiento psicológico por lo que le hizo hacer”, declaró la ex gran hermana en 2010.

La concursante de ‘GH 5’ no quiso dar el nombre en directo aquella noche y prefirió desvelárselo al oído al periodista Pablo ‘El Calvo’: “Acaba de decírmelo. Una mujer muy, muy, muy famosa… Pero ¿Esa quién es?”, preguntó con cierta ironía el colaborador y amigo de Antonio David.

Eres una calumniadora, pecadora. Dios te mandará al infierno